FACUA pide a las comunidades autónomas que fomenten con subvenciones la compra de vehículos híbridos para particulares
Andalucía y Castilla y León son las únicas que subvencionan la compra de este tipo de vehículos para usuarios privados.
FACUA.org
España-23/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para solicitarles que ofrezcan subvenciones para la compra de vehículos híbridos a particulares.
FACUA ha elaborado un informe en el que pone de manifiesto que act