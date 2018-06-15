FACUA pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos del personal necesario
La asociación ha sabido por su delegación territorial en Aragón de la preocupación social creciente que existe por la falta de medios técnicos de estos equipos de estas dos ciudades.
FACUA.org
Aragón-15/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos de los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar que sus funciones sean desarrolladas de manera más eficaz posible.
La asociación ha tenido co