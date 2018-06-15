Nuestras acciones

FACUA pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos del personal necesario

La asociación ha sabido por su delegación territorial en Aragón de la preocupación social creciente que existe por la falta de medios técnicos de estos equipos de estas dos ciudades.

FACUA.org
Aragón-15/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción pide a los Ayuntamientos de Huesca y Teruel que doten a sus cuerpos de bomberos de los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar que sus funciones sean desarrolladas de manera más eficaz posible.

La asociación ha tenido co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos