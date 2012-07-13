FACUA pide a los ciudadanos que respondan a la agresión del Gobierno con una huelga de consumo el 19 de julio
La asociación lanza el manifiesto '21 motivos contra la subida del IVA'. La medida es injusta, insolidaria y supone un fraude electoral, denuncia FACUA.
FACUA.org
España-13/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los ciudadanos a que respondan con una huelga de consumo el 19 de julio a la injusta, insolidaria y fraudulenta agresión que comete contra ellos el Gobierno con la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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