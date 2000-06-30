FACUA pide a los consumidores que exijan calidad en las rebajas y reclamen si sufren algún abuso
La Federación ofrece una serie de consejos ante el inicio de la temporada de rebajas mañana sábado 1 de julio.
FACUA.org
España-30/06/2000
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Ante el inicio de la temporada de rebajas, que comienza el día 1 de julio y finalizará el 31 de agosto, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide a los consumidores que compren sólo lo realmente necesario y no piensen que