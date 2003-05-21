FACUA pide a los futuros alcaldes que no limiten la participación ciudadana al día de las elecciones
Entre sus peticiones a los alcaldables, la Federación solicita que las asociaciones de consumidores entren en los consejos de administración de las empresas municipales, medidas para evitar el silencio administrativo ante las peticiones y recursos de los ciudadanos y la eliminación de la publicidad de alcohol y tabaco en los soportes municipales.
FACUA.org
España-21/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide a los futuros alcaldes que no limiten la participación ciudadana al día de las elecciones dado que la democracia sólo es real cuando durante toda una legislatura se escucha y atie