FACUA pide a Mato medidas para frenar el cobro de un euro por receta a los usuarios en Cataluña
La medida supondría una ruptura de la cohesión del Sistema Sanitario en España y la asunción de competencias que no le corresponden al Gobierno catalán, al gravar directamente el precio de los medicamentos y al establecer barreras de acceso a la prestación farmacéutica en perjuicio de los usuarios.
FACUA.org
España-23/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que analice si la Generalitat de Cataluña tiene potestad para aplicar el cobro de un euro por receta médica expedida a todos los ciudadanos. Asimismo le soli