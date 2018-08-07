FACUA pide a Medio Ambiente de Asturias que ejecute las obras de saneamiento del río Eo por Castropol
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que existe un retraso importante en estas labores de reparación, que podría deberse a la entrada en concurso de acreedores de la empresa que tenía adjudicadas estas tareas, según indican algunos medios.
FACUA.org
Asturias-07/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción solicita a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias que ponga en marcha las obras de saneamiento sobre el caudal del río Eo a su paso por el concejo de Castropol.
La asoci