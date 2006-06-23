FACUA pide a Moratinos que intervenga ante el presunto espionaje del Gobierno de EE.UU. sobre las operaciones financieras de miles de usuarios
Los principales diarios estadounidenses han hecho público que bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo internacional, el Gobierno de EE.UU. se ha hecho con una base de datos de transacciones financieras privadas de usuarios que, en su mayoría, no tienen nada que ver con grupos terroristas.
FACUA.org
Internacional-23/06/2006
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, ha dirigido una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en la que le solicita su intervención ante las