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FACUA pide a Protección de Datos que inicie una investigación por el fallo de seguridad en WhatsApp

La asociación recomienda no intercambiar información confidencial a través de redes 'Wi-Fi' abiertas hasta que la compañía confirme haber resuelto el problema.

FACUA.org
Internacional-24/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación a la compañía WhatsApp Inc por el fallo de seguridad en su aplicación de mensajería instantánea.

Esta vul

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