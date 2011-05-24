FACUA pide a Protección de Datos que inicie una investigación por el fallo de seguridad en WhatsApp
La asociación recomienda no intercambiar información confidencial a través de redes 'Wi-Fi' abiertas hasta que la compañía confirme haber resuelto el problema.
FACUA.org
Internacional-24/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación a la compañía WhatsApp Inc por el fallo de seguridad en su aplicación de mensajería instantánea.
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