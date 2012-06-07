Nuestras accionesPara que determine si ha vulnerado la legislación

FACUA pide a Protección de Datos una investigación sobre la filtración de millones de contraseñas de LinkedIn

La asociación aconseja a los usuarios de esta red social que modifiquen sus contraseñas de inmediato.

FACUA.org
España-07/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación sobre el agujero de seguridad que ha permitido la filtración de varios millones contraseñas de la red social LinkedIn, con unos tres mill

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