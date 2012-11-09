FACUA pide a Rajoy que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios
El Gobierno no puede renunciar a su obligación moral de pedir a la banca que ponga freno a un drama humano que se está cobrando incluso víctimas mortales.
FACUA.org
España-09/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios.
FACUA demanda a Rajoy un ejercicio de responsabilidad y le solicita que reclame a la ban