Nuestras accionesSe suicida en Barakaldo otra víctima de un desahucio

FACUA pide a Rajoy que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios

El Gobierno no puede renunciar a su obligación moral de pedir a la banca que ponga freno a un drama humano que se está cobrando incluso víctimas mortales.

FACUA.org
España-09/11/2012
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FACUA-Consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios.

FACUA demanda a Rajoy un ejercicio de responsabilidad y le solicita que reclame a la ban

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