FACUA pide a Rajoy que paralice los desahucios y destine el parque de viviendas de Bankia a venta y alquiler a precios justos
Tiene en sus manos convertir la entidad en una banca que actúe con ética frente a sus clientes o incurrir en una mera operación de saneamiento para devolverla después al mercado. El portavoz de FACUA reclama a Rato que, "si tiene decencia, renuncie a los 1,2 millones de euros" que puede llevarse.
FACUA.org
España-09/05/2012
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El Gobierno tomará el control de BFA, el banco tóxico de Bankia. FACUA-Consumidores en Acción advierte que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene en sus manos convertir la entidad en una banca que actúe con ética frente a sus clientes o incurrir en