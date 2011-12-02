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FACUA pide a Rajoy un debate sobre la propiedad intelectual después de que el último Consejo de Ministros no apruebe la Ley Sinde

El ministro de Presidencia en funciones había adelantado que el Consejo de Ministros llevaría en el orden del día abordar el decreto, con el acuerdo del PP.

FACUA.org
España-02/12/2011
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El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha admitido al término de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que aunque el reglamento de desarrollo de la conocida como Ley Sinde «formó parte de la deliberación»,

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