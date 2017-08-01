Nuestras accionesLa asociación denunció hace un año el deterioro de las instalaciones

FACUA pide a Renfe que mantenga las líneas y la frecuencia de los trenes de Cercanías de Feve en Gijón

La delegación territorial de la asociación en Asturias advierte de que las modificaciones previstas obligarán a muchos usuarios a buscar medios de transporte alternativos o a realizar transbordos.

FACUA.org
Asturias-01/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de la supresión de líneas y la reducción de la frecuencia de paso de los trenes que traerá consigo la modificación prevista del servicio de Cercanías que presta Feve en Gijón, La asociación ha

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