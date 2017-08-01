FACUA pide a Renfe que mantenga las líneas y la frecuencia de los trenes de Cercanías de Feve en Gijón
La delegación territorial de la asociación en Asturias advierte de que las modificaciones previstas obligarán a muchos usuarios a buscar medios de transporte alternativos o a realizar transbordos.
FACUA.org
Asturias-01/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El servicio de Feve en Gijón reducirá sus líneas y frecuencias. | Imagen: flickr.com/photos/alpoma (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de la supresión de líneas y la reducción de la frecuencia de paso de los trenes que traerá consigo la modificación prevista del servicio de Cercanías que presta Feve en Gijón, La asociación ha