FACUA pide a Renfe y Adif que arreglen los problemas en la vía ferroviaria que pasa por Arriondas (Asturias)
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado de que el pasado mes de marzo se produjo el descarrilamiento de un tren cerca de esta localidad asturiana.
FACUA.org
Asturias-22/05/2018
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| Imagen: flickr.com/ut440_131m (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA solicita a la principal operadora ferroviaria de España (Renfe) y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que solventen a la mayor brevedad los problemas que presenta la vía que transcurre por la localidad asturiana de Arriondas.
La asociación ha