FACUA pide a Salgado que la futura Ley sobre el tabaco reduzca a cero cualquier forma de publicidad y patrocinio de cigarrillos
La Federación espera que la norma prohíba la publicidad y patrocinio de tabaco en todos los medios de comunicación, contemplando los productos pretexto que utilizan los nombres de marcas de cigarrillos y la publicidad encubierta en películas y teleseries.
FACUA.org
España-12/11/2004
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Ante la inminente trasposición de la directiva europea sobre consumo y publicidad de tabaco, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, que la futura Ley reduzca a cero la publicidad y patrocinio de cigarr