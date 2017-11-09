FACUA pide a Salud de Extremadura que investigue las incidencias registradas en el servicio de ambulancia
La asociación denuncia que el número de reclamaciones presentadas en 9 días contra la nueva concesionaria es excesivamente elevado y exige al Servicio Extremeño de Salud que actúa.
FACUA.org
Extremadura-09/11/2017
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