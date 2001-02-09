FACUA pide a Salud Pública que verifique la retirada del mercado de una partida de alubias impregnadas con lejía
La Federación se ha puesto en contacto con la empresa envasadora y distribuidora, Ayala, que indica que la analítica realizada no revela riesgo para la salud y que ha instado a todos sus clientes minoristas a que retiren el producto de la venta.
FACUA.org
Andalucía-09/02/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido hoy un escrito a la dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud solicitando su urgente actuación ante la existencia de una partida de alubias proced