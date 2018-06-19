FACUA pide a Sánchez que tome nota del varapalo de la Eurocámara por la pasividad ante el fraude bancario
Reclama la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias sancionadoras.
FACUA.org
España-19/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome nota del varapalo que ha dado a España el Parlamento Europeo a través de un informe en el que denuncia la pasividad ante los macrofraudes cometidos por la banca, la c