FACUA pide a Sanidad celeridad en el cambio del sistema de notificación de alertas de implantes
La asociación traslada la necesidad de dar más participación a los agentes sociales en la reunión de urgencia convocada por la ministra con varias organizaciones de usuarios tras el 'Informe Implantes'.
FACUA.org
España-28/11/2018
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Ángeles Castellano, directiva de FACUA, primera por la derecha, en la reunión mantenida ayer con la ministra de Sanidad. | Imagen: Ministerio de Sanidad.
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado este martes en una reunión con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo Roces, en la que también han participado otros representantes de usuarios y pacientes que acelere la puesta en marcha