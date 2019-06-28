FACUA pide a Sanidad de Aragón que cubra las plazas de Pediatría en el centro de salud de Fraga (Huesca)
Los usuarios de la zona carecen desde hace varios meses de este servicio indispensable en la atención a la población infantil.
FACUA.org
Aragón-28/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que cubra las plazas de pediatría existentes en el centro de Salud de la localidad de Fraga (Huesca) para proporcionar la atención adecuada y necesaria a su población infanti