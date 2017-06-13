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FACUA pide a Sanidad de Baleares medidas contra el colapso en las Urgencias del hospital Son Espases

La asociación reclama al Gobierno autonómico un plan de actuación ante la grave saturación que padece el centro sanitario mallorquín.

FACUA.org
Baleares-13/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Consejería de Salud del Gobierno de Baleares medidas urgentes para paliar la grave situación de colapso que viene padeciendo el servicio de urgencias del Hospital Universitario Son Espases, en Palma de Mallorca.

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