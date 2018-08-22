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FACUA pide a Sanidad de Cantabria que acabe con los colapsos en las Urgencias del Hospital de Valdecilla

La asociación ha sabido mediante su delegación territorial en esta comunidad autónoma que este centro hospitalario registra aglomeraciones de pacientes en este servicio desde el comienzo de la temporada de verano.

FACUA.org
Cantabria-22/08/2018
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FACUA solicita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria que ponga fin a los colapsos que se registran en el servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla, situado en Santander.

La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territ

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