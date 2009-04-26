Nuestras acciones

FACUA pide a Sanidad interlocución permanente ante los casos de gripe porcina en humanos

Aconseja a quienes hayan viajado a lugares en los que se han producido brotes que acudan a su centro de salud si notan síntomas febriles, tos, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones.

FACUA.org
España-26/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido interlocución permanente al Ministerio de Sanidad y Política Social ante los casos de gripe porcina en humanos que vienen produciéndose en distintos países y de los que ya hay tres posibles afectados en España.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos