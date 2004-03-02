FACUA pide a Sanidad que acabe con los anuncios que presentan las aguas envasadas como 'tónicos milagrosos' compitiendo deslealmente con la del grifo
Al hilo del escándalo del agua del grifo tratada que comercializa Coca-Cola en Gran Bretaña, la Federación recuerda que cada vez son más las marcas que se venden en España utilizando reclamos que vulneran el Real Decreto que prohíbe los productos milagro.
FACUA.org
España-02/03/2004
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Ante el escándalo producido en Gran Bretaña al trascender que la compañía Coca-Cola comercializa allí una marca de agua envasada que procede del grifo, Dasani, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recuerda que en España el Ministe