FACUA pide a Sanidad que garantice la inocuidad de la carne y derivados de vacuno estadounidense que se venden en España
Tras la confirmación del primer caso de vaca loca en EE.UU., la Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que active la Red de Alerta Alimentaria en coordinación con el resto de países de la UE. Para detectar la EEB, el año pasado EE.UU. analizó menos del 0,02% de sus reses.
FACUA.org
España-26/12/2003
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Ante la confirmación de un caso de vaca loca en el estado norteamericano de Washington, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo datos más claros sobre las importaciones de carne de ternera y derivados procedentes de EE