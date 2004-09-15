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FACUA pide a Sanidad que ponga freno a las mentiras publicitarias de las multinacionales de la alimentación

La Federación denuncia la responsabilidad de estas empresas en las desequilibradas y peligrosas dietas que sigue la población infantil.

FACUA.org
España-15/09/2004
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Ante el anuncio realizado hoy en el pleno del Senado por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, de la puesta en marcha a finales de año de una campaña informativa para prevenir la obesidad infantil, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) consi

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