FACUA pide a Sanidad y Consumo que modifique la Ley de Aparcamientos aprobada hace ocho meses para evitar los cobros abusivos
La Federación aplaude que se haya atendido una reivindicación histórica de las asociaciones de consumidores pero considera que la prohibición del cobro por horas completas debería haberse establecido en su normativa.
FACUA.org
España-16/07/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aplaude la decisión adoptada entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas de iniciar acciones judiciales para acabar con los cobros abusivos en los aparcamientos, pero advierte que esta reivindicac