FACUA pide a Telecomunicaciones y a Protección de Datos que den respuesta a sus denuncias contra el uso comercial de datos confidenciales de los clientes de Telefónica
FACUA denunció el 30 de octubre la pretensión de Telefónica de España de enviar a sus usuarios publicidad de terceras empresas en función de sus hábitos de consumo, una práctica prohibida por el Real Decreto 1.736/1998. La Agencia Española de Protección de Datos ha informado a la Federación que todavía no ha resuelto el expediente.
FACUA.org
España-15/01/2004
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