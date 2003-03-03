FACUA pide a Vodafone la retirada de su última campaña por asegurar de forma engañosa que no cobra cuotas y tiene 'las mejores tarifas'
Todos los operadores cobran una cantidad mensual a los clientes que no efectúan un consumo mínimo en llamadas.
FACUA.org
España-03/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha solicitado a Vodafone la retirada de su última campaña publicitaria, en la que asegura que sus contratos no tienen cuotas mensuales y cuentan «con las mejores tarifas», por incurrir en un