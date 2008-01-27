FACUA pide a Yoigo que cumpla su publicidad y no limite a una hora diaria la tarifa de 0 céntimos por minuto para llamadas entre clientes
"Da igual si llamas 3 minutos, 1 hora o hasta que se te acabe la batería del móvil". La compañía debe ser consecuente con su enfoque publicitario.
FACUA.org
España-27/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Yoigo que cumpla su publicidad y no limite a una hora diaria la tarifa de 0 céntimos por minuto para las llamadas entre clientes, un cambio que fue anunciado por la compañía el pasado viernes y que pretende aplicar a partir del