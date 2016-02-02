FACUA pide al Ayuntamiento de Cáceres soluciones para los vecinos afectados por los cortes de agua
La asociación reclama al Consistorio diálogo y medidas como el fraccionamiento de pagos o la intervención de los servicios sociales.
FACUA.org
Extremadura-02/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Cáceres en el que solicita que se le informe sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en relación al corte de suministro de agua por impago de cientos de usuarios del barrio Aldea Moret y