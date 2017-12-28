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FACUA pide al Ayuntamiento de Cangas que reubique correctamente los restos de difuntos de Carballo

En dos escombreras cercanas al municipio se han esparcido huesos de personas que estaban enterradas en el cementerio de esta parroquia asturiana.

FACUA.org
Asturias-28/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Ayuntamiento de Cangas del Narcea que reubique inmediatamente y de forma correcta al cementerio de la Parroquia de Carballo los restos humanos esparcidos en dos escombreras cercanas a la localidad.

La asociación ha tenido conocimiento, a

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