Nuestras accionesInsiste en que dicha medida debería responder a criterios de mejora de la movilidad

FACUA pide al Ayuntamiento de Córdoba que no amplíe la zona azul, como reclaman los comerciantes

La asociación recuerda que la medida penalizaría una vez más a los consumidores y reclama al consistorio que permita la participación de los usuarios en el consejo asesor de comercio.

FACUA.org
Córdoba-30/08/2017
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FACUA Córdoba rechaza la posible ampliación de la zona azul de aparcamiento en las calles de la capital, tal y como promueven los comerciantes, y reclama al ayuntamiento de la capital que no se pliegue ante una medida cuya consecuencia directa sería penalizar una vez m&

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