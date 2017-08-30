FACUA pide al Ayuntamiento de Córdoba que no amplíe la zona azul, como reclaman los comerciantes
La asociación recuerda que la medida penalizaría una vez más a los consumidores y reclama al consistorio que permita la participación de los usuarios en el consejo asesor de comercio.
FACUA.org
Córdoba-30/08/2017
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