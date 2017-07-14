Nuestras accionesLas llamadas se tarifican por tiempo y en ocasiones son llamadas largas

FACUA pide al Ayuntamiento de Granada que elimine el coste de las llamadas realizadas al servicio 010

La asociación también solicita al Ayuntamiento, mientras procede a establecer la gratuidad del servicio, que informe en la página web del coste que tienen las llamadas para los usuarios.

FACUA.org
Granada-14/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada ha pedido al Ayuntamiento de Granada que establezca la gratuidad del teléfono de información ciudadana 010, frente al pago por llamada con establecimiento que opera en la actualidad.

El número ofrece acceso a los ciudadanos a un servicio integral que ofr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos