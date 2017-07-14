FACUA pide al Ayuntamiento de Granada que elimine el coste de las llamadas realizadas al servicio 010
La asociación también solicita al Ayuntamiento, mientras procede a establecer la gratuidad del servicio, que informe en la página web del coste que tienen las llamadas para los usuarios.
FACUA.org
Granada-14/07/2017
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FACUA Granada ha pedido al Ayuntamiento de Granada que establezca la gratuidad del teléfono de información ciudadana 010, frente al pago por llamada con establecimiento que opera en la actualidad.
El número ofrece acceso a los ciudadanos a un servicio integral que ofr