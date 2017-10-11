FACUA pide al Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) medidas para evitar que se repitan las inundaciones
La asociación recuerda que, entre los derechos de los consumidores, está la protección frente a los riesgos que afecten a su salud y seguridad, incluyendo los que amenacen al medioambiente y la calidad de vida.
FACUA.org
Murcia-11/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Los Alcázares, en Murcia, que informe de las medidas que va a adoptar para evitar que vuelvan a producirse en el municipio inundaciones como las registradas en el último invierno, que resultaron devastadoras.
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