Nuestras accionesEl pasado invierno falleció una persona

FACUA pide al Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) medidas para evitar que se repitan las inundaciones

La asociación recuerda que, entre los derechos de los consumidores, está la protección frente a los riesgos que afecten a su salud y seguridad, incluyendo los que amenacen al medioambiente y la calidad de vida.

FACUA.org
Murcia-11/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Los Alcázares, en Murcia, que informe de las medidas que va a adoptar para evitar que vuelvan a producirse en el municipio inundaciones como las registradas en el último invierno, que resultaron devastadoras.

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