FACUA pide al Consejero y a todos los grupos parlamentarios que no cedan a las presiones de los empresarios y mantengan inalterada la Ley de Drogas
Recibe con alarma las inquietantes noticias de las que se desprende una intención de suavizar las restricciones publicitarias y al patrocinio fijadas en esta Ley, recientemente aprobada por el Parlamento Andaluz.
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Andalucía-10/09/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha dirigido una carta al Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y a todos los grupos parlamentarios andaluces en la que les pide que no cedan ante las presiones de la industria del a