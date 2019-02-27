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FACUA pide al Consistorio de Burlada que tome medidas parar evitar accidentes en calles aún sin asfaltar

La asociación ha sabido por su delegación territorial en la Comunidad Foral que hay zonas de las calzadas de este municipio que siguen en mal estado, con socavones del firme y el hundimiento progresivo de las arquetas.

FACUA.org
Navarra-27/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Burlada (Navarra) que informe de la campaña de asfaltado que está llevando a cabo y tome las medidas oportunas para evitar accidentes en las calles donde se requiere de asfaltado. La asociación también pid

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