FACUA pide al Defensor del Pueblo que intervenga en la subida del establecimiento de llamada de las operadoras de móvil
Presenta una queja formal contra el Instituto Nacional del Consumo por su falta de respuesta, casi seis meses después de la denuncia presentada por la Federación.
FACUA.org
España-16/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha enviado hoy una petición al Defensor del Pueblo para que intervenga ante las «abusivas» tarifas de establecimiento de llamada fijadas por las operadoras de telefonía, al no obtener respuesta por parte del Instit