FACUA pide al fabricante de 'Counter-Strike: Global Offensive' que elimine la simbología etarra por respeto a las víctimas
En el videojuego puede emularse a un grupo terrorista cuyos miembros se cubren la cabeza con capuchas blancas y txapelas.
FACUA.org
España-14/08/2012
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FACUA-Consumidores en Acción pide al fabricante de Counter-Strike: Global Offensive, el estadounidense Valve, que elimine la simbología etarra de su videojuego, que saldrá al mercado el próximo 21 de agosto, por sensibilidad y respeto