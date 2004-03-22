FACUA pide al futuro Gobierno de Zapatero que regule el suministro domiciliario de agua, el único sin una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios
La Federación reclama una regulación del sector que acabe con la dispersión actual y concrete unos requisitos mínimos de calidad del servicio en todo el Estado.
FACUA.org
España-22/03/2004
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