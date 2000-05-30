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FACUA pide al Gobierno central que acelere la transposición de la directiva europea que prohibirá la publicidad del tabaco

Demanda al Ministerio de Sanidad y a la Junta de Andalucía que destinen presupuestos suficientes a campañas de concienciación dirigidas a los adolescentes.

FACUA.org
España-30/05/2000
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Con motivo de la conmemoración, el 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda al Gobierno central que acelere la transposición al ordenamiento jurídico español de la

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