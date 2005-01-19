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FACUA pide al Gobierno que intervenga ante el paro patronal anunciado por los gruistas y asegure unos servicios mínimos

La Federación hace un llamamiento al diálogo entre Unespa y las asociaciones de gruistas y pide que no se tome a los usuarios como rehenes de este conflicto.

FACUA.org
España-19/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) solicita al Gobierno que actúe ante el cierre patronal anunciado por los gruistas que afectará a partir del 21 de enero la mayor parte de España. Desde la Federación se insiste en que el paro convocado no es

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