FACUA pide al Gobierno que intervenga ante el paro patronal anunciado por los gruistas y asegure unos servicios mínimos
La Federación hace un llamamiento al diálogo entre Unespa y las asociaciones de gruistas y pide que no se tome a los usuarios como rehenes de este conflicto.
FACUA.org
España-19/01/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) solicita al Gobierno que actúe ante el cierre patronal anunciado por los gruistas que afectará a partir del 21 de enero la mayor parte de España. Desde la Federación se insiste en que el paro convocado no es