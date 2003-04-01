FACUA pide celeridad en la retirada del mercado del juguete Yo-Yo Water Ball, que contiene disolventes
La Federación considera inadmisible que este tipo de productos entren en el mercado sin ser detectados por los debidos controles del Gobierno español o del resto de países de la UE.
FACUA.org
España-01/04/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide celeridad en la retirada del mercado del juguete Yo-Yo Water Ball, un producto procedente de China que lleva varios meses a la venta y contiene sustancias disolventes, peligrosas para la seguridad de