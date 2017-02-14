FACUA pide explicaciones al Ayuntamiento de Manacor por la mala calidad del agua
La presencia de nitratos y otros componentes hacen que consumirla sea perjudicial para la salud.
FACUA.org
Baleares-14/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) por la mala calidad que presenta el agua corriente, que hace que su consumo sea perjudicial para la salud.
La asociación ha tenido conocimiento de las carencias que la red de suministr