Nuestras accionesLa propia empresa que la gestiona mantiene un aviso en su web

FACUA pide explicaciones al Ayuntamiento de Manacor por la mala calidad del agua

La presencia de nitratos y otros componentes hacen que consumirla sea perjudicial para la salud.

FACUA.org
Baleares-14/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) por la mala calidad que presenta el agua corriente, que hace que su consumo sea perjudicial para la salud.

La asociación ha tenido conocimiento de las carencias que la red de suministr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos