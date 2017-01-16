Nuestras accionesCausada fundamentalmente por el brote de gripe

FACUA pide información al Gobierno de Cantabria sobre la saturación de las Urgencias de Valdecilla

La asociación recuerda que los brotes estacionales como el de la gripe son perfectamente previsibles y permiten una planificación previa para no empeorar la atención que se ofrece a los pacientes.

FACUA.org
Cantabria-16/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad de Cantabria información sobre la saturación que viven los servicios de urgencias del hospital de Valdecilla, causada fundamentalmente por el brote de gripe de los últimos días.

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