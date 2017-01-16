FACUA pide información al Gobierno de Cantabria sobre la saturación de las Urgencias de Valdecilla
La asociación recuerda que los brotes estacionales como el de la gripe son perfectamente previsibles y permiten una planificación previa para no empeorar la atención que se ofrece a los pacientes.
FACUA.org
Cantabria-16/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad de Cantabria información sobre la saturación que viven los servicios de urgencias del hospital de Valdecilla, causada fundamentalmente por el brote de gripe de los últimos días.
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