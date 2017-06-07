FACUA pide la gratuidad para usuarios de los aparcamientos de tres hospitales de Murcia
La asociación considera injustificado el cobro por el uso de este servicio en los centros sanitarios públicos sostenidos con los impuestos de los contribuyentes.
FACUA.org
Murcia-07/06/2017
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