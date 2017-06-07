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FACUA pide la gratuidad para usuarios de los aparcamientos de tres hospitales de Murcia

La asociación considera injustificado el cobro por el uso de este servicio en los centros sanitarios públicos sostenidos con los impuestos de los contribuyentes.

FACUA.org
Murcia-07/06/2017
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FACUA-Consumidores en acción reclama a la Consejería de Salud de la Región de Murcia la gratuidad de los aparcamientos del hospital clínico Virgen de la Arrixaca y de los hospitales generales universitarios Santa Lucía y Los Arcos del Mar Menor para los paciente

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