FACUA pide la máxima transparencia e información sobre el caso de pepinos contaminados con 'E.coli'
La asociación ha solicitado a Consumo de la Junta de Andalucía más detalles sobre las actuaciones que se están llevando a cabo.
FACUA.org
Europa-27/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía la máxima transparencia para evitar la alarma social tras la posible implicación de dos productoras de pepinos andaluzas en el brote de casos de infecció