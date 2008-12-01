Nuestras accionesPuede provocar diarrea

FACUA pide la retirada del mercado de un chicle "para niños" cuyo consumo sólo está indicado para adultos

Jetgum, de Lidl, también vulnera la legislación al omitir la cantidad de sorbitol que contiene y no advertir que no deben ingerirse más de 25 gramos al día.

FACUA.org
España-01/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado la retirada del mercado de un chicle dirigido a niños cuyo consumo sólo está indicado para adultos. Jetgum, una marca de los supermercados Lidl, contiene sorbitol, un edulcorante que puede provocar diarrea a los más peq

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