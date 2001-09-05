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FACUA pide la retirada del mercado de una marca de 'Filetes de Melva' en conserva que en realidad contiene bonito

La Federación ha denunciado ante la Dirección General de Consumo a la empresa onubense Usisa, que utiliza el sello Landaluz (antes Alimentos de Andalucía).

FACUA.org
España-05/09/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía a Unión Salazoreña Isleña, SA (Usisa), de la localidad onubense de Isla Cristina, por irregula

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